Разработать дизайн коробки 24-26-9см

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Закрыт14 заявок256 просмотров

Необходимо разработать дизайн коробки 24-26-9см (коробка с окном). Тематика - единоорог

Размеры в аттаче

6 лет назад
cityinfo
Роман 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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