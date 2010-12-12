Дизайн для футболок

Для ночного клуба требуется изготовить ориганльные иллюстрации для футболок, я повторяю оригинальные, т.е. которых нигде больше нету, какие то необычные избражения и надписи, заявки оставлять с ссылками на подбные рабты!

з.ы. нужны небычные рисунки, по сути даже уникальные, не просто банальные надписи и узоры, нужен действительно сильный дизайнер, который сможет делать эскизы с нуля