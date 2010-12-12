Дизайн для футболок

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт13 заявок279 просмотров

Для ночного клуба требуется изготовить ориганльные иллюстрации для футболок, я повторяю оригинальные, т.е. которых нигде больше нету, какие то необычные избражения и надписи, заявки оставлять с ссылками на подбные рабты!

з.ы. нужны небычные рисунки, по сути даже уникальные, не просто банальные надписи и узоры, нужен действительно сильный дизайнер, который сможет делать эскизы с нуля

14 лет назад
_FranZuZ_
Денис 
33 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв(-1)

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Нет заявок фрилансеров