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Требуется создать дизайн футболки на тему "РОССИЯ", "Патриотическая РОССИЯ" для болельщиков, сувенирная продукция. Футболка должна быть с полной запечаткой, без каких-либо ограничений по дизайну (Пример: http://www.ru8888.ru/images/futbolki/0067.jpg ). При разработке макета можно использовать векторные изображения, фотографии. Макет должен быть в таком виде: http://ru8888.ru/images/uploaded_by_editor/CSI_kroy_350.jpg , http://ru8888.ru/images/uploaded_by_editor/CSI_1000_828.gif Выкройку футболки для макетирования можно скачать здесь: http://www.ru8888.ru/images/vikroyki/Flagoff_L.cmx (открывается в Кореле)

Для предварительного ознакомления принимаются готовые эскизы в сжатом формате.

В последствии готовый результат в формате выкройки 1:1

Оплачен будет не один макет а все, которые понравились. Работаем без предоплаты. Оплачивается только готовый, предварительно показанный макет.

Требования к макетам:

• CorelDRAW Graphic (*.cdr)

• Adobe Illustrator Artwork (*.ai)

• Encapsulated PostScript (*.eps)

• Tagged Image File Format (*.tiff)

• Joint Picture Experts Group (*.jpg)

1. При небольшом объеме текста шрифты переводятся в кривые, при большом объеме текста шрифты нужно предоставить.

2. Все цветные растровые объекты присутствующие в макете могут быть представлены в модели СMYK, Grayscale, RGB. Цветоделение производится по профилю EuropeISOCoatedFOGRA27.icc. Разрешение для макетов размером до 420х600 - от 100 до 300 dpi (опт. 200), от 420 мм и более - от 50 dpi до 200 dpi(опт. 150), краскоперенос не более 360%.

3. Все цветные векторные объекты должны быть представлены в модели СMYK.

4. Макет должен иметь окончательный размер и размещен по центру страницы, все объекты должны быть сгруппированы. Размер страницы должен соответствовать размеру макета. В файле не должно присутствовать пустых или не относящихся к макету страниц или объектов.

5. Не допускается использование «прозрачного» цвета в растровых объектах. Если вы используете «мягкую тень», то переводите её и фон, который лежит под ней, в bitmap.

6. Не допускается использование прозрачных линз и других объектов с прозрачностями - переводите их в bitmap.

7. Не допускается использование векторных объектов с заливкой типа «mesh» или сложными градиентами - переводите их в bitmap.

8. Не допускается использование объектов типа Embedding, вставленных через буфер обмена.

9. Не допускается использование текстурных заливок Corel Draw — переводите их в bitmap.

10. При использовании цветов палитры Pantone, цветоделение производится по профилю EuropeISOCoatedFOGRA27.icc, точное соответствие цвета вееру не гарантируется.

11. Все установки «Overprint Fill», «Overprint Stroke», заданные в макете, используются в печати.

12. Небольшие объекты черного цвета (текст кеглем до 20 пт, линии, и т.д.) должны иметь цвет С:0 М:0 Y:0 К:100.

13. Большие объекты черного цвета (тексты больших кеглей, большие плашки) необходимо раскрашивать «составным черным» (С:100 М:80 Y:0 К:100), для получения насыщенного черного.

За каждый понравившийся нам принт автор получит вознаграждение.