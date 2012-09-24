Дизайн периодического журнала

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Закрыт12 заявок174 просмотра

Здравствуйте!

Нужно верстать журнал А5 формата, 84 стр. с обложкой, текст даем, фото половина наших, половина вы должны найти. Шаблон уже есть. Периодичность выхода 1 раз в два месяца...

13 лет назад
zudotaka
40 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров