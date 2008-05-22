Нужен дизайнер молодежных сумок. кепок, аксессуаров
Дизайн тубуса под шампанское
Нужно два варианта тубуса под шампанское. Тематика - год быка.
В ВЕКТОРЕ.
Первый вариант: позитивный бык мультяшного типа (но не детский) сидящий "на попе", с кольцом в носу, наверное коричневый, и ухмыляющийся. Одет в футболку или майку. На ней должно быть достаточно места для нанесения логотипа. Надпись "2009. Удачи в год быка" или что-то подобное
Второй вариант: Тубус в темно синей тональности. Имитация звездного неба. Россыпь звезд и снежинок серебром. Два быка как бы в прыжке навстречу друг другу в стиле рисунка созвездий. В узловых точках звезды, соединенные блестящими линиями. Надпись "2009. Удачи в год быка" или что-то подобное как бы следами от метеоритов или комет.
Более подробное ТЗ и развертку тубуса вышлю после выбора исполнителя.
Выбранный исполнитель
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