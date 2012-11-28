Необходимо нарисовать 6 элементов эскизов этнических рисунков для тату входящих в общую композицию, где главным по центру должен быть рисунок летящей в полете совы символа мудрости (другие элементы - солнце, ведические символы и прочее, надо ...
Макет рекламного стенда «Бастион»
- яркий, сочный, как упаковочная коробка сигнализации «Бастион» (во вложении)
- информативный
- размер стенда 110х80 см
Дизайн:
так как это GSM сигнализация для дома, то нам видется что на стенде должен быть изображен дом (желательно такой как на коробке «Бастион»), но в разрезе — во вложении: primer.jpg
Только на стенде вместо нарисованых составных устройст GSM сигнализации будут крепиться реальные устройства.
Схема дома:
- около входной двери будет расположена кнопка вызова (звонок)
- гостинная: сирена на стене, датчик открытия двери, панель управления с пультами ДУ (1-й этаж)
- кухня: датчик газа, датчик дыма, датчик утечки воды (1-й этаж)
- спальня: датчик разбития стекла, ИК датчик движения/объема
все устройства представлены тут http://www.proline-rus.ru/catalog/2003/
Все материалы для работы прилагаются во вложении.
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