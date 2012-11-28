Макет рекламного стенда «Бастион»

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен1 заявка140 просмотров

- яркий, сочный, как упаковочная коробка сигнализации «Бастион» (во вложении)

- информативный

- размер стенда 110х80 см

Дизайн:

так как это GSM сигнализация для дома, то нам видется что на стенде должен быть изображен дом (желательно такой как на коробке «Бастион»), но в разрезе — во вложении: primer.jpg

Только на стенде вместо нарисованых составных устройст GSM сигнализации будут крепиться реальные устройства.

Схема дома:

- около входной двери будет расположена кнопка вызова (звонок)

- гостинная: сирена на стене, датчик открытия двери, панель управления с пультами ДУ (1-й этаж)

- кухня: датчик газа, датчик дыма, датчик утечки воды (1-й этаж)

- спальня: датчик разбития стекла, ИК датчик движения/объема

все устройства представлены тут http://www.proline-rus.ru/catalog/2003/

Все материалы для работы прилагаются во вложении.

13 лет назад
roadtoheaven
Сергей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

pig_pen
41 год
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$500
5 дней
Наталья очень серьезно подошла к выполнению поставленной задачи, все пожелания, рекомендации и замечания выполняла оперативна, результатом доволен. Спасибо!
Спасибо за интересный проект,Сергей. Было приятно сотрудничать с Вами.

Заявки фрилансеров

pig_pen
41 год
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад

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