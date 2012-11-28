Макет рекламного стенда «Бастион»

- яркий, сочный, как упаковочная коробка сигнализации «Бастион» (во вложении)

- информативный

- размер стенда 110х80 см

Дизайн:

так как это GSM сигнализация для дома, то нам видется что на стенде должен быть изображен дом (желательно такой как на коробке «Бастион»), но в разрезе — во вложении: primer.jpg

Только на стенде вместо нарисованых составных устройст GSM сигнализации будут крепиться реальные устройства.

Схема дома:

- около входной двери будет расположена кнопка вызова (звонок)

- гостинная: сирена на стене, датчик открытия двери, панель управления с пультами ДУ (1-й этаж)

- кухня: датчик газа, датчик дыма, датчик утечки воды (1-й этаж)

- спальня: датчик разбития стекла, ИК датчик движения/объема

все устройства представлены тут http://www.proline-rus.ru/catalog/2003/

Все материалы для работы прилагаются во вложении.