Необходимо нарисовать 6 элементов эскизов этнических рисунков для тату входящих в общую композицию, где главным по центру должен быть рисунок летящей в полете совы символа мудрости (другие элементы - солнце, ведические символы и прочее, надо ...
Нужен дизайн спортивного костюма
Нужен дизайн спортивного костюма в определённых тонах, с моим логотипом.
Срок на разработку 2 суток.
Оплата по факту 3тр + премия*
*при положительных отзывах о дизайне в моей компании, выплата гонорара в размере 2тр.
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