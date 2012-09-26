Нужен дизайн спортивного костюма

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт6 заявок235 просмотров

Нужен дизайн спортивного костюма в определённых тонах, с моим логотипом.

Срок на разработку 2 суток.

Оплата по факту 3тр + премия*

*при положительных отзывах о дизайне в моей компании, выплата гонорара в размере 2тр.

13 лет назад
SergeyBu
Сергей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Doppelkeks
30 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$100
2 дня
Работа была выполнена в срок. Предоплата не состоялась, Заказчик не отвечает на сообщения и не появляеться на сайте.

Заявки фрилансеров

Doppelkeks
30 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад