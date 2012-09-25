Необходимо нарисовать 6 элементов эскизов этнических рисунков для тату входящих в общую композицию, где главным по центру должен быть рисунок летящей в полете совы символа мудрости (другие элементы - солнце, ведические символы и прочее, надо ...
Редизайн упаковки
Для серии работ по редизайну упаковки нужен квалифицированный дизайнер. Какого рода работа:
- создать новые, изменить имеющиеся иконки на упаковке,
- внести правки в тексты (с подбором подходящих шрифтов)
- заменить язык оригинала на русский (тексты предоставляются)
- и т.п.
Предложения по цене за штуку (до 5 подобных правок на одной упаковке) и ссылки на свои подобные работы отправляйте в личные сообщения или оставляйте в ответах на проект.
Обязательные требования к исполнителю:
Работа с pdf. ai
Ответственность, соблюдение дедлайнов.
Хорошая скорость работы.
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