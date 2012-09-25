Редизайн упаковки

Для серии работ по редизайну упаковки нужен квалифицированный дизайнер. Какого рода работа:

- создать новые, изменить имеющиеся иконки на упаковке,

- внести правки в тексты (с подбором подходящих шрифтов)

- заменить язык оригинала на русский (тексты предоставляются)

- и т.п.

Предложения по цене за штуку (до 5 подобных правок на одной упаковке) и ссылки на свои подобные работы отправляйте в личные сообщения или оставляйте в ответах на проект.

Обязательные требования к исполнителю:

Работа с pdf. ai

Ответственность, соблюдение дедлайнов.

Хорошая скорость работы.