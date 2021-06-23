Нарисовать две визитки

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт7 заявок1347 просмотров

Необходимо нарисовать две визитки.

Тематика: личная и промышленная. Подробности расскажу голосом. Писать очень долго.

Визитки в 2 стороны. То есть получается 4 макета.

Одна визитка рисуется с макета сайта. Вторая по наитию и пожеланиям

Бюджет 10 долларов.

4 года назад
tilokes
Кирилл 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

MayG1i
40 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$10
2 дня
А что тут скажешь, пропал, обещал оплату, работу я сделал в срок.

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4 года назад
MayG1i
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год назад
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