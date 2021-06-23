Требуется создать шаблон в Фотошопе для конкурса к Евро-2020. Шаблон должен позволять заменять изображение с призом, флаги команд и текст каждый день. Все флажки должны быть на отдельных слоях для удобного редактирования. Дедлайн выполнения работы - 18 июня, 17:00.