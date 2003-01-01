Необходимо разработать рекламное объявление

Дизайн продукцииЗакрытнет заявок90 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

основые ключи в прикрепленном файле Формат А4

7 лет назад
yury27
Юрий 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн карты постоянного клиента

    Необходимо сделать дизайн клубной карты (аналог банковской карты) постоянного клиента.  Тематика: Прокат и Аренда гироскутеров Ninebot 1. Дизайн Карточки Клиента.  Принцип: Клиент при первом визите получает данную карту. Заполняет необходимые поля на отрывной части. На его части, ставится ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Редактирование листовки в InDesign

    Есть шаблон листовки в InDesign: https://drive.google.com/open?id=0B1Rjyv9jD6OoYy1MV25iWkdSM3c На базе данного шаблона нужно создать 21 листовку для других продуктов. В листовках меняется только текст, фото и значение в таблице. В результате должен получиться 21 файл InDesign (исходник) и 21 файл PDF. Указываем сроки, цены. Работы ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Изменить текст и картинки в брошюре CDR

    $3

    Здравствуйте!  Нужно заменить информацию в брошюре: http://joxi.ru/vAWMQk1uDLadmW http://joxi.ru/4AkQNVwtGnYymq файл для оценки трудоемкости во вложении. Итоговый файл должен быть готов к печати. Исходники и фотографии пришлю после выбора Исполнителя. Заранее признателен за отклики.

    Дизайн продукции11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Шаблон этикетки для товара

    Нужно выполнить несложный шаблон этикетки для одного продукта. Работа более технического нежели художественного плана. По большому счету это копирование с внесением некоторых изменений. Более подробную информацию предоставим исполнителю.

    Дизайн продукции24 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн упаковки

    Надо разработать дизайн упаковки для: специй, чая, кофе. Различной формы. пример в файле. Все детали при переписки.

    Дизайн продукции21 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нарисовать стикеры

    Требуется нарисовать стикеры в формате .png для телеграмма. Тематика - трейдинг, московская биржа. Желательно исполнителя, кто знаком с темой. Ибо тут касается все мемов и знающих тематику.. По сути своей - просто графика в png. около 10-20 картинок. ...

    Дизайн продукции5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нарисовать рассадку для свадьбы (Срочно)

    Требуется нарисовать в кратчайшие сроки 1. рассадка [url=http://skrinshoter.ru/s/010916/oqGdy0]http://skrinshoter.ru/s/010916/oqGdy0[/url] 90х60 в свернутом виде (шрифт с завитушками, или как у Пушкина))) 2. рассадка по столам, формат а4, 4 стола,  3. номера столов а5 домиком (как рассадка) 4. по цветам, есть четкая расцветка мята ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создать дизайн карточки водителя для сайта

    Добрый день. Необходимо сделать дизайн карточки водителя, для сайта, в которой будут сгруппированы сведения (около 30-ти сведений: несколько фото и информация о водителе и транспорте). При ответе указывайте стоимость и срок. В стиле логотипа.Логотип приложен. ...

    Дизайн продукции3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн футболки

    $20

    Мотивирующую футболочку себе хочу сделать.. В общем на тренировке..когда уже уставший был.. в наушниках заиграла песня Breaking benjamin -  Only The Strongest Will Survive. И припев песни дал адреналину..и сил чтобы еще добавить вес на штанге..и ...

    Дизайн продукции11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад