Требуется разработать макет двустороннего флаера формата А6 с белым фоном и черным текстом. Лицевая сторона должна содержать информацию о миграционных услугах для граждан Казахстана, акцию со скидкой и полезные теги. Обратная сторона должна визуально показать местоположение компании, список услуг и контакты. Информация по адресам и услугам будет предоставлена дополнительно.