Нужно создать дизайн упаковки продукта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт16 заявок688 просмотров

Сделать дизайн упаковки продукта, фасовкой 30, 100 и 250 грамм.

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4 года назад
andruy6006
Андрей 
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Заявки фрилансеров

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#1
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Дизайн продукции
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Дизайн продукции
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