Требуется разработать дизайн упаковки для продукта с фасовкой 30, 100 и 250 грамм. Важно учесть все аспекты оформления и функциональности упаковки.
Нужно создать дизайн упаковки продукта
Сделать дизайн упаковки продукта, фасовкой 30, 100 и 250 грамм.
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