Необходимо на сайте ГетКурс (GetCourse) сделать три шаблона писем в разных цветовых схемах (синяя, зеленая и красная (приглушенные цвета)). (верстка + дизайн)

Стиль оформления разработан (есть презентация в которой сделан графический дизайн, в таком же стиле нужно сделать и письма)

Во вложении пример обложки вебинара.