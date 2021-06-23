Необходимо разработать 21-страничный ПДФ-документ с инфографикой и схемами. Ожидается предоставить цену и примерные сроки выполнения работы. Ссылка на готовый прототип будет предоставлена после запроса.
Шаблоны писем GetCourse
Необходимо на сайте ГетКурс (GetCourse) сделать три шаблона писем в разных цветовых схемах (синяя, зеленая и красная (приглушенные цвета)). (верстка + дизайн)
Стиль оформления разработан (есть презентация в которой сделан графический дизайн, в таком же стиле нужно сделать и письма)
Во вложении пример обложки вебинара.
Заявки фрилансеров
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