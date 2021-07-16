Создание ПДФ с инфографикой, схемами и т.п. (21 страница)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен13 заявок515 просмотров

Пишите в личку, пришлю ссылку на готовый прототип. От Вас необходима цена и примерные сроки.

4 года назад
volchara61reg
Вячеслав 
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

D_Nastya
33 года
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$380
10 дней
Заказ выполнен просто замечательно качественно и быстро. Спасибо Анастасия. Рекомендую для создания качественных ПДФ презентаций.
Работать с Вячеславом очень комфортно. Отличное ТЗ, своевременная оплата. Хороший вкус!

Заявки фрилансеров

Ирина
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дарья
 
25 лет
4 года в сервисе
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2 года назад
4 года назад
Татьяна
 
46 лет
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год назад
145 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Дизайн продукции
Рита
 
27 лет
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4 года назад
Ярослава
 
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Дарья
 
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Ксения
 
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Евгений
 
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Денис
 
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Сергей
 
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5 месяцев назад
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4 года назад
ТОП-10
Дизайн продукции
D_Nastya
33 года
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Александр
 
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