Правка в визитки

Дизайн продукцииЗакрыт15 заявок217 просмотров
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Нужно немного исправить визитки, 

Добавить адрес, все телефоны с +7 , слова "сайт- большой буквы Сайт" ,   номер офиса

и одну визитку поменять фио

Стоимость

5 лет назад
llolla
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 дней назад
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