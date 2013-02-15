Простая визитка

Требуется сделать небольшой буклет формата А4 для сайта www.m-load.ru Стиль можно взять из приложенного примера. Состав каталога: 1) Главная страница (можно по аналогии с тем образцом что приложен), только пишем под лого "нагрузочное оборудование". Вместо генератора вставляем туда ...