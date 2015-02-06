Рекламный блок в журнал

Дизайн продукцииЗавершен9 заявок259 просмотров
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Создать макет рекламного блока, для журнала

размер: 216х281 мм

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всех благ

9 лет назад
Deyneko_7
Евгений 
50 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
mary_great
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад
$20
1 день
Все сделано быстро и качественно. Правки были минимальны, т.к. Мария постаралась понять задачу и качественно ее выполнить. рекомендую
Очень понравилось работать с Евгением, быстрая постановка ТЗ, минимум правок, своевременная оплата. Все отлично!
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