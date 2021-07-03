Очень довольна работой, Алёна предложила 4 варианта визиток, оперативно реагировала на сообщения, дала рекомендации по размещению логотипа на визитке. По разработке самого логотипа- приятно, что не просто выполнила по ТЗ, но и предложила свои варианты, в итоге остановилась на одном из предложенных👍 В тот же день получила итоговые макеты с исходниками!