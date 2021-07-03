Сделать логотип по шаблону + макет двусторонней визитки

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен4 заявки439 просмотров

1) Необходимо сделать логотип с 3 вариантами компоновки в растровом и векторном форматах.

Придумывать логотип не нужно, только перерисовать с приложенного скрина. На скрине выравнивание и соотношение сторон примерные.

Шрифт: OpenSansExtraBold

Желтый цвет: #ffc11e

2) С данным логотипом необходимо сделать макет двусторонней визитки 90*50.

Основной цвет белый, текст черный, для акцентов желтый #ffc11e

Лицевая сторона:

Нужно показать перечень услуг:

Заполнение бланков на РВП, ВНЖ, ГРАЖДАНСТВО РФ

Перевод документов

Консультации

Фото • Ксерокопии • Распечатка

+ в верхнем правом углу логотип

Оборотная сторона:

Задача оборотной стороны визуально показать где мы находимся

+ показать наши контакты

Прикладываю пример того, как эта задача была решена для флаера.

Контакты можно взять с флаера + необходимо еще добавить инстаграм belaya_karta_22.

4 года назад
kristina_skatova
Кристина 
30 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Mayba
Алена 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
4 дня назад
4 года назад
$10
1 день
Очень довольна работой, Алёна предложила 4 варианта визиток, оперативно реагировала на сообщения, дала рекомендации по размещению логотипа на визитке. По разработке самого логотипа- приятно, что не просто выполнила по ТЗ, но и предложила свои варианты, в итоге остановилась на одном из предложенных👍 В тот же день получила итоговые макеты с исходниками!
Спасибо за интересную работу. Все правки были четко сформулированы и понятны, оплата в срок. Приятно было поработать! Обращайтесь еще :)

Заявки фрилансеров

Mayba
Алена 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
4 дня назад
4 года назад
Павел
 
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12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
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Миша
 
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год назад
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