Создание буклета по продукту

Пожалуйста: Фон – фон красный. Текст – текст, вроде бы как,вырезан – вырезан в красном. В тексте – то есть в прорезях – впрорезях движуха – угадывается девушка – в мини. Только, понятно, чтобы не мельтешила; и только, понятно, ...