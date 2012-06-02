Создание фирменного стиля для сухариков

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт14 заявок351 просмотр

Пожалуйста, сразу указывайте стоимость на которую можно будет ориентироваться (будем считать ее предварительной, может измениться в процессе обсуждения)

Необходимы следующие пункты:

1. Фирменный персонаж

2. Название

3. Дизайн упаковки (2 размера 6 вкусов)

4. Имидживый материал для дистребьютеров

5. Сайт визитка - дизайн в том же стиле

6. Сайт визитка - программирование (Вами, либо каким-либо субподрядчиком)

Обязательный опыт в подобной работе. (исполнителя без опыта рассмотрю без предоплаты и любых гарантий смоей стороны).

Дизайн под полноцветную печать.

Дизайн для упаковок 2х размеров (20 х 10 см 12 х 6 см), 5 видов (снеки с разными вкусам) - отличия в цвете упаковки картинке обозначающем товар, тексте.

Прошу связываться по телефону 8 (965) 122-11 60 и скайп pavel.b48

13 лет назад
opavel
Павел 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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