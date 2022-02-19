Создать дизайн парфюмов на основе концепции

Дизайн продукцииЗакрыт13 заявок858 просмотров
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пояснение ТЗ в скринкасте по ссылке https://www.loom.com/share/8b1f81ef9a9b4d4db23b924bbb5e58ed после просмотра, связь для согласования проекта.

2 года назад
guest_15227045156228
6 лет в сервисе
Был
2 года назад