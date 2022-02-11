Нужно сделать логотип, дизайн этикетки, меню , флаера , визитки , кафе бУузинная ! Ваши предложения в личку, спасибо!
Нужно собрать бизнес-концепцию (презентацию) графически + текст
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача
Нужно собрать альбом - концепция развития гостиничного объекта:
графическое оформление и текстовое наполнение из ТЗ
УТОЧНЕНИЕ: для данной работы нужно понимать гостиничную специфику и уметь правильно писать тексты (копирайтинг). Возможно долгосрочное сотрудничество, если первый результат устроит. Правки точно будут, если вы работаете строго в рамках ТЗ, нам не по пути- даже не откликайтесь. Платим выше рынка и всегда вовремя.
Объем альбома 40-50 стр. Все графическое наполнение дадим, нужно красиво оформить и прописать тексты на основание ТЗ.
Нужны навыки:
копирайтинг
дизайн
знания маркетинга, продаж
Идеально: иметь опыт работы с презентациями гостиничных комплексов.
Копирайтинг: Из технического описания, составить правильный лаконичный литературный текст.
Дизайн: самостоятельно, примеры уже готовых покажем
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