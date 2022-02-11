Нужно собрать бизнес-концепцию (презентацию) графически + текст

Задача

Нужно собрать альбом - концепция развития гостиничного объекта:

графическое оформление и текстовое наполнение из ТЗ

УТОЧНЕНИЕ: для данной работы нужно понимать гостиничную специфику и уметь правильно писать тексты (копирайтинг). Возможно долгосрочное сотрудничество, если первый результат устроит. Правки точно будут, если вы работаете строго в рамках ТЗ, нам не по пути- даже не откликайтесь. Платим выше рынка и всегда вовремя.

Объем альбома 40-50 стр. Все графическое наполнение дадим, нужно красиво оформить и прописать тексты на основание ТЗ.

Нужны навыки:

копирайтинг

дизайн

знания маркетинга, продаж

Идеально: иметь опыт работы с презентациями гостиничных комплексов.

Копирайтинг: Из технического описания, составить правильный лаконичный литературный текст.

Дизайн: самостоятельно, примеры уже готовых покажем