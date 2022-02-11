Дизайн, инфографика для карточек товара на маркетплейсах

Дизайн продукцииЗакрыт3 заявки903 просмотра
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Создаю продающие дизайны для карточек маркетплейсов. Все дизайны индивидуальны, работаю не по шаблонам. Ответственно подхожу к созданию каждой карточки. 

2 года назад
guest_16448689261627
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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