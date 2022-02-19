Дизайн для футболки. 3-5 идей

Дизайн продукцииЗакрыт14 заявок827 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Яркий и нестандартный дизайн. Можно добавить какой-либо текст, но только на английском языке. Красочное оформление. Необходимо, чтобы классно смотрелось на черном фоне. Вот несколько примеров. Главное - не копировать 1:1.

2 года назад
guest_16452722214673
2 года в сервисе
Был
2 года назад