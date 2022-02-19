Дизайн для футболки. 3-5 идей

Доброго дня! = Нужно создать дизайн фотокниги, т.е. полноценно все развороты + обложки = фотокнига посвящена юбилею 80 женщины = главный лейт-мотив "Это было недавно, это было давно" = Большая часть фото старые и будут отсканированы, т.е. их не разместить на всю ширину ...
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Яркий и нестандартный дизайн. Можно добавить какой-либо текст, но только на английском языке. Красочное оформление. Необходимо, чтобы классно смотрелось на черном фоне. Вот несколько примеров. Главное - не копировать 1:1.
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