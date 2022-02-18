Доброго дня!

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Нужно создать дизайн фотокниги, т.е. полноценно все развороты + обложки

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фотокнига посвящена юбилею 80 женщины

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главный лейт-мотив "Это было недавно, это было давно"

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Большая часть фото старые и будут отсканированы, т.е. их не разместить на всю ширину листа, к примеру, потому что качество будет не очень

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На разворотах помимо фото возможно будет текст, цитаты или подписи

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Очень желательно увидеть ваши примеры в таком формате, т.е. не дизайн свадебных фотокниг

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Укажите, пожалуйста, вашу стоимость за разворот, потому что пока нет понимания сколько их будет

и скорость создания одного разворота

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Важно: все развороты не должны быть одинаковыми по стилю, т.е. это не плитка из 8 фото на каждой странице

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Оплата возможна только на сбербанк / банк подключенный к СБП или юмани (яндекс кошелек)