Аккуратно, стильно, утонченно Добавить qr на инстаграмИ небольшой блок с информацией:Обувь для pole dance - в наличии - под заказ - в аренду и т.д. Подробности в личных сообщениях. Прикрепляю пример оформления, который наиболее приближен к желаемому
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня!
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Нужно создать дизайн фотокниги, т.е. полноценно все развороты + обложки
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фотокнига посвящена юбилею 80 женщины
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главный лейт-мотив "Это было недавно, это было давно"
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Большая часть фото старые и будут отсканированы, т.е. их не разместить на всю ширину листа, к примеру, потому что качество будет не очень
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На разворотах помимо фото возможно будет текст, цитаты или подписи
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Очень желательно увидеть ваши примеры в таком формате, т.е. не дизайн свадебных фотокниг
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Укажите, пожалуйста, вашу стоимость за разворот, потому что пока нет понимания сколько их будет
и скорость создания одного разворота
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Важно: все развороты не должны быть одинаковыми по стилю, т.е. это не плитка из 8 фото на каждой странице
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Оплата возможна только на сбербанк / банк подключенный к СБП или юмани (яндекс кошелек)
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