Адаптив лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка92 просмотра

Требуется адаптивный дизайн лендинга

4 года назад
irinadubov88
Ирина 
36 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

asyabudarova
27 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$100
3 дня
С Анастасией очень приятно сотрудничать! Сроки все соблюдаются, на связь выходит оперативно За будущими проектами только к ней!
Отличный заказчик) Рекомендую

Заявки фрилансеров

asyabudarova
27 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад

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