Дизайн лендинга

Спасибо Анастасии за проделанную работу! Дизайн понравился, все было сделано качественно и в срок. От Анастасии поступали предложения по улучшению уже имеющегося прототипа, которые мы в итоге приняли в будущем дизайне. Буду обращаться за заказами вновь!