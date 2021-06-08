Дизайн лендинга

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка96 просмотров

Необходим дизайн лендинга для салона красоты, ТЗ пришлю в лс

4 года назад
irinadubov88
Ирина 
36 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

asyabudarova
27 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$250
6 дней
Спасибо Анастасии за проделанную работу! Дизайн понравился, все было сделано качественно и в срок. От Анастасии поступали предложения по улучшению уже имеющегося прототипа, которые мы в итоге приняли в будущем дизайне. Буду обращаться за заказами вновь!
Отличный заказчик. Лояльна к правкам и предложениям, все выплаты были сделаны в срок Буду рада ещё посотрудничать)

Заявки фрилансеров

asyabudarova
27 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад

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