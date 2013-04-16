Дизайн

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка98 просмотров

Доработка дизайна сайта

12 лет назад
shabashim
Илья 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

web-leonik
Владимир 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$100
3 дня
Точно в срок, точно по ТЗ, сразу готовый и, главное, красивый вариант! Всё отлично, впрочем как и всегда. Спасибо!
Дизайн был принят, практически, без доработок. Моментальная оплата по завершению. Благодарю за очередной интересный проект :)

Заявки фрилансеров

web-leonik
Владимир 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад

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