Дизайн для сайта

Дизайн сайтовЗакрыт42 заявки444 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На сайте будут размещаться веб-приложения (визуально приложение представляет собой html-форму).

Каркас сайта можно посмотреть по адресу http://appfactory.snippy.ru

Более подробное описание - http://docs.google.com/View?id=df9mdxxp_18gsj97zgp

14 лет назад
freecode
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
poeme
Леся 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$125
4 дня