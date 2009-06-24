Требуется редизайн сайта http://bratislava.com.ua/ Контент остается тем-же. Требуется создать современный, красивый и "вкусный" дизайн с элементами флеша и последующей версткой всей этой гадости. Наличие стиля и вкуса вам на руку. ...
Дизайн для веб-приложения
Разработка дизайна для веб-приложения
предоплата возможна при обладании исполнителем следующих качеств:
-Портфолио
-Наличие положительных отзывов
-Регистрация на данном сайте не меньше года
ТЗ,обсуждение проекта - по запросу в ICQ 328754нуль26
Оплата WMR
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Результат в psd. ТЗ в приложении.Завершен16 лет назад
Необходимо нарисовать и сверстать сайт. Тематика: витрина для продажи. Техническое задание есть. Бюджет на ваше усмотрение.Завершен16 лет назад
- $300
Сайт по продаже и прослушиванию музыкальных композиций 1.Тёмный фон/светлый фон-? 2. Выделяющиеся, сочетающиеся цвета 3. Без блоков и рамок 4. «Фишки»(подсветка кнопок..) - Где ...Дизайн сайтов53 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $250
Нужен дизайн интернет - магазина. Есть неудачные примеры реализации нашей идеи :) Нужен человек, который сможет выслушать и с креативным подходом реализовать поставленную задачу. Дизайн главной страницы + ...Завершен16 лет назад
- $150
Нарисовать дизайн и сверстать сайт с flash-шапкой для http://buxarnet.com/ ПРИВАТНОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ivan763, ДРУГИХ ВЕБМАСТЕРОВ ПРОСЬБА НЕ ОБЩАРАТЬСЯЗавершен16 лет назад
Требуется создать шаблон для Joomla 1.5. Сайт занимается продажей "минусов" Дизайн аля http://www.flammablebeats.com/ ( не обязательно флеш.) т.е. что бы был аудио плеер.. etc. Контент аудио - реп, хипхоп..Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Нарисовать дизайн сайта. Подробности в ТЗ. Принимаются заявки только от пользователей с портфолио.Завершен16 лет назад
Добрый день, есть сайт с дизайном сверстанным "на коленке" требуется доработать. Адрес кину в личку.Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Необходим дизайн сайта для салона мебели. Требуется разработка главной и внутренних страниц.Завершен16 лет назад