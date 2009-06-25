Доработать несколько форм для готового сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок202 просмотра

Результат в psd. ТЗ в приложении.

16 лет назад
Anak0nda
Татьяна 
43 года
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

maketruedigital
Денис 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
16 лет назад
$50
1 день
Быстро вошел в курс задач и также быстро и качественно их решил. Понравилось. Рекомендую.
Приятный заказчик, от работы получил удовольствие, всем рекомендую !!!

Заявки фрилансеров

maketruedigital
Денис 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
16 лет назад

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