Дизайн и верстка сайта

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Завершен90 заявок658 просмотров

Необходимо нарисовать и сверстать сайт.

Тематика: витрина для продажи.

Техническое задание есть.

Бюджет на ваше усмотрение.

16 лет назад
vanuhan
125 лет
22 года в сервисе
Был
14 лет назад
22 отзыва

Выбранный исполнитель

FlightNeg
34 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$100
7 дней
Доволен сотрудничеством. Работа сделана четко, все по ТЗ + хороший творческий подход. Сроки соблюдены. Все время был на связи. Предоставлена гарантия на выполненную работу. Надеюсь, в дальнейшем, еще поработаем вместе. Рекомендую Евгения - с ним можно и нужно работать.
С данным человеком очень приятно работать. Всё схвачено и продумано, знает чего хочет и чётко выражает это в ТЗ. Оплатил также быстро. Рекомендую, как хорошего заказчика и надеюсь на продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

FlightNeg
34 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад

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