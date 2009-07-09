Дизайн и верстка сайта

Доволен сотрудничеством. Работа сделана четко, все по ТЗ + хороший творческий подход. Сроки соблюдены. Все время был на связи. Предоставлена гарантия на выполненную работу. Надеюсь, в дальнейшем, еще поработаем вместе. Рекомендую Евгения - с ним можно и нужно работать.