Сайт по продаже и прослушиванию музыкальных композиций 1.Тёмный фон/светлый фон-? 2. Выделяющиеся, сочетающиеся цвета 3. Без блоков и рамок 4. «Фишки»(подсветка кнопок..) - Где ...
Дизайн и верстка сайта
Необходимо нарисовать и сверстать сайт.
Тематика: витрина для продажи.
Техническое задание есть.
Бюджет на ваше усмотрение.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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