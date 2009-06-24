Редизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт39 заявок567 просмотров

Требуется редизайн сайта http://bratislava.com.ua/

Контент остается тем-же. Требуется создать современный, красивый и "вкусный" дизайн с элементами флеша и последующей версткой всей этой гадости.

Наличие стиля и вкуса вам на руку.

Показываем примеры работ + цену + сроки. Без портфеля кандидатов не рассматриваю.

Удачи!

16 лет назад
28
44 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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