Требуется редизайн сайта http://bratislava.com.ua/

Контент остается тем-же. Требуется создать современный, красивый и "вкусный" дизайн с элементами флеша и последующей версткой всей этой гадости.

Наличие стиля и вкуса вам на руку.

Показываем примеры работ + цену + сроки. Без портфеля кандидатов не рассматриваю.

Удачи!