Дизайн главной

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки249 просмотров

В прикрепленке

14 лет назад
cardlab
Илья 
55 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

impossibleaz
Антон 
32 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
Антон, великолепно выполнил пару дизайнов и молниеносно создал html страничку. Спасибо
Было очень приятно работать. Четкая задача, понятные требования. После работы с Ильей только положительные эмоции.

Заявки фрилансеров

impossibleaz
Антон 
32 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта

    Добрый день. Хотим полностью изменить дизайн нашего сайта www.ecopark.ru. Фирменный стиль разработан, есть Т.З. см прикрепленный файлы. Нужно разработать дизайн хотя бы главной страницы. Возможна и разработка сайта целиком - по договоренности.

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн главной страницы сайта

    Здравствуйте! Нужно доработать главную страницу сайта www.darna.com.ua. Сайт создан на Друпал 6.22. Хочется изменить среднюю колонку. Желаемый вид средней части в прикрепленных файлах. Укажите, пожалуйста, стоимость такой работы, и сроки выполнения. Картинки к ...

    Drupal
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработать дизайн промо сайта.

    $200

    Необходимо разработать дизайн Промо сайт\ магазин с уникальным логотипом,количество разработанных страниц - главная и до 5 внутренних на основе главной, на сайте будет продаваться одна позиция товара, на базе первичного ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Шаблонный дизайн сайта

    $50

    необходимо разработать шаблонный дизайн для сайта: шапка, меню, футер, поле для текста. Фирма занимается производством пенопласта и кронштейнов для кондиционеров. Требования к дизайну: должен быть простым, понятным пользователю, легко верстаться. Предпочитаемая цветовая ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужен дизайн сайта

    Здравствуйте, фрилансеры! Нужен дизайн для сайта "Строительство деревянных домов"! Посмотрите примеры: http://www.paleks-stroy.ru/ http://www.honka.ru/ Просьба указывать строк, цену и ссылку на портфолио!:)

    Дизайн сайтов47 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Шаблон для Интернет-магазина Joomla+VirtueMart

    Требуется создать дизайн сайта интернет-магазина на Джумле. Компонент VirtueMart. Прежде всего интересует правильный подбор цветовой гаммы и шрифтов + расположение мест под модули. Какие будут модули и где их нужно расположить - указано ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад