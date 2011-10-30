Необходимо разработать дизайн Промо сайт\ магазин с уникальным логотипом,количество разработанных страниц - главная и до 5 внутренних на основе главной, на сайте будет продаваться одна позиция товара, на базе первичного ...
Дизайн главной страницы сайта
Здравствуйте!
Нужно доработать главную страницу сайта www.darna.com.ua. Сайт создан на Друпал 6.22. Хочется изменить среднюю колонку. Желаемый вид средней части в прикрепленных файлах. Укажите, пожалуйста, стоимость такой работы, и сроки выполнения. Картинки к категориям предоставлю.
Заявки фрилансеров
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