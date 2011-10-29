Шаблонный дизайн сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен25 заявок1548 просмотров
#1$50

необходимо разработать шаблонный дизайн для сайта: шапка, меню, футер, поле для текста. Фирма занимается производством пенопласта и кронштейнов для кондиционеров.

Требования к дизайну: должен быть простым, понятным пользователю, легко верстаться.

Предпочитаемая цветовая гамма: синий, голубой, белый.

Но и другие варианты будут рассматриваться.

Пункты меню, которые должны быть: о компании, продукция, полезная информация, сертификаты, контакты.

На выходе должен быть psd-файл

14 лет назад
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Анастасия 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Победитель конкурса

elena44
Елена 
42 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

elena44
Елена 
42 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
#1