Здравствуйте, фрилансеры! Нужен дизайн для сайта "Строительство деревянных домов"! Посмотрите примеры: http://www.paleks-stroy.ru/ http://www.honka.ru/ Просьба указывать строк, цену и ссылку на портфолио!:)
Шаблонный дизайн сайта
необходимо разработать шаблонный дизайн для сайта: шапка, меню, футер, поле для текста. Фирма занимается производством пенопласта и кронштейнов для кондиционеров.
Требования к дизайну: должен быть простым, понятным пользователю, легко верстаться.
Предпочитаемая цветовая гамма: синий, голубой, белый.
Но и другие варианты будут рассматриваться.
Пункты меню, которые должны быть: о компании, продукция, полезная информация, сертификаты, контакты.
На выходе должен быть psd-файл
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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