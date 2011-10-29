Шаблонный дизайн сайта

# 1 — $ 50

необходимо разработать шаблонный дизайн для сайта: шапка, меню, футер, поле для текста. Фирма занимается производством пенопласта и кронштейнов для кондиционеров.

Требования к дизайну: должен быть простым, понятным пользователю, легко верстаться.

Предпочитаемая цветовая гамма: синий, голубой, белый.

Но и другие варианты будут рассматриваться.

Пункты меню, которые должны быть: о компании, продукция, полезная информация, сертификаты, контакты.

На выходе должен быть psd-файл