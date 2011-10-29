Нужен дизайн сайта

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Закрыт47 заявок638 просмотров

Здравствуйте, фрилансеры!

Нужен дизайн для сайта "Строительство деревянных домов"!

Посмотрите примеры: http://www.paleks-stroy.ru/ http://www.honka.ru/ Просьба указывать строк, цену и ссылку на портфолио!:)

14 лет назад
Yarosa
44 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров