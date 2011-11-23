Шаблон для Интернет-магазина Joomla+VirtueMart

Требуется создать дизайн сайта интернет-магазина на Джумле. Компонент VirtueMart.

Прежде всего интересует правильный подбор цветовой гаммы и шрифтов + расположение мест под модули. Какие будут модули и где их нужно расположить - указано в ТЗ. ТЗ написано не до конца - нужно обсуждение по ходу работы.

Тематика сайта - лечебная косметика из натуральных компонентов (шампуни, маски, крема, скрабы) + БАДы.

Прошу указывать стоимость работы в этом треде или в личке. Время изготовления не важный критерий, магазин только готовится к запуску.

Оплата возможна при помощи Webmoney или на карту VISA.