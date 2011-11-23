Шаблон для Интернет-магазина Joomla+VirtueMart

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок215 просмотров

Требуется создать дизайн сайта интернет-магазина на Джумле. Компонент VirtueMart.

Прежде всего интересует правильный подбор цветовой гаммы и шрифтов + расположение мест под модули. Какие будут модули и где их нужно расположить - указано в ТЗ. ТЗ написано не до конца - нужно обсуждение по ходу работы.

Тематика сайта - лечебная косметика из натуральных компонентов (шампуни, маски, крема, скрабы) + БАДы.

Прошу указывать стоимость работы в этом треде или в личке. Время изготовления не важный критерий, магазин только готовится к запуску.

Оплата возможна при помощи Webmoney или на карту VISA.

Joomla
14 лет назад
SDRacer
Сергей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

SAPs_studios
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$40
7 дней
Очень благодарен Станиславу за то, что он не показал себя обычным исполнителем пожеланий заказчика, а в процессе работы над проектом давал дельные советы и обсуждал тот или иной вариант. Тем самым, грамотно подбирая цветовую гамму, расположение блоков и общую визуализацию, благодаря чему, мне очень понравилось общее юзабилити моего проекта. Видно, что у фрилансера имеется большой опыт в создании интернет-магазинов. Важно, что он прислушивался к моему мнению. При этом незначительно, но грамотно дорабатывая мои желания, которые я в силу недостаточности опыта не мог точно сформулировать. Несмотря на недописанное ТЗ, Станислав сумел довести его к логическому завершению на основе того текста, который я ему дал. Понравился фон общения с данным фрилансером. Очень быстрая переписка по электронке, никаких задержек с ответами, мгновенное изменение макета на ходу с комментариями. Рекомендую данного фрилансера как очень адекватного и любящего работу человека.
Отличный заказчик! Адекватное и приятное общение и обсуждение возможных вариантов. Пропаданий со связи и задержек с оплатой не замечено. Был рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

SAPs_studios
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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