Нужно сделать дизайн сайта ломбарда (1 страница). Пишите ваши предложения. Подробности и техзадание в личку. Сроки 1-2 дня.
Дизайн сайта
Добрый день. Хотим полностью изменить дизайн нашего сайта www.ecopark.ru. Фирменный стиль разработан, есть Т.З. см прикрепленный файлы. Нужно разработать дизайн хотя бы главной страницы. Возможна и разработка сайта целиком - по договоренности.
Заявки фрилансеров
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