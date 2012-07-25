Дизайн главной страницы

Сайт компании-продавца спец. техники: тракторы, грейдеры, бульдозеры.

Нужен дизайн только для ГЛАВНОЙ страницы.

Аудитория сугубо мужская, сайт должен это обязательно отражать.

Простая логика и структура сайта

Элементы без излишних украшательств.

Современный дизайн, яркие стильные акценты. Должна прослеживаться "своя" запоминающаяся стилистика, а не просто текст-плашка-текст.

Прилагается бренд-бук крупной компании - поставщика для этой фирмы. Элементы фирменного стиля должны на сайте прослеживаться, поставщик должен угадываться, но в то же время сайт не поставщика, а фирмы, которая "под" ним, должны быть индивидуальные особенности.

НЕЛЬЗЯ: использовать графику, ассоциирующую дизайн с сайтом колхоза-аграриев.

Особо обратите внимание на старый сайт фирмы, делаем редизайн, с учетом что старый сайт во всем долгое время устраивал. Можно делать в том же стиле.

Прилагаются псевдо-иконки, которые можно использовать для иллюстрации товарных групп.