Дизайн главной страницы

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок191 просмотр

Сайт компании-продавца спец. техники: тракторы, грейдеры, бульдозеры.

Нужен дизайн только для ГЛАВНОЙ страницы.

Аудитория сугубо мужская, сайт должен это обязательно отражать.

Простая логика и структура сайта

Элементы без излишних украшательств.

Современный дизайн, яркие стильные акценты. Должна прослеживаться "своя" запоминающаяся стилистика, а не просто текст-плашка-текст.

Прилагается бренд-бук крупной компании - поставщика для этой фирмы. Элементы фирменного стиля должны на сайте прослеживаться, поставщик должен угадываться, но в то же время сайт не поставщика, а фирмы, которая "под" ним, должны быть индивидуальные особенности.

НЕЛЬЗЯ: использовать графику, ассоциирующую дизайн с сайтом колхоза-аграриев.

Особо обратите внимание на старый сайт фирмы, делаем редизайн, с учетом что старый сайт во всем долгое время устраивал. Можно делать в том же стиле.

Прилагаются псевдо-иконки, которые можно использовать для иллюстрации товарных групп.

13 лет назад
Lenaaa
Елена 
51 год
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
125 отзывов

Выбранный исполнитель

AndriyPro
Андрей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
13 лет назад
$90
3 дня
Выражаю искреннее восхищение профессионализмом Андрея. Работа выполнена не только на высоком уровне, но и даже раньше оговоренного срока. Уверенно рекомендую, да и сама еще непременно обращусь.
Спасибо за проект. Все отлично. Работа принята. Оплата вообще без проблем. Всем рекомендую Елену как ответственного работодателя и приятного человека.

Заявки фрилансеров

AndriyPro
Андрей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
13 лет назад

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