Дизайн главной страницы и двух внутряков строительного сайта

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка96 просмотров
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Сабж - тз по главной в личке. С внутряками определимся, как будет главная готова. Дизайн обычный, не адаптив.

8 лет назад
Alex_Di
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$230
3 дня
Все ок. Оперативно осовременили проект
Еще один интересный проект, и еще раз: Александр — отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
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