Дизайн корпоративного сайта

Для сайта автосервиса требуется профессиональный дизайн. Уже 3 веб-дизайнера пытались что-то «состряпать» для нас, но ничего толкового не выходило. Ссылку на сайт могу предоставить только в личном сообщении. Техническое задание прикрепляю к проекту.

P.S. Нужен действительно профессиональный дизайнер, который работал с известными фирмами. Желательно ваше портфолио. Спасибо.