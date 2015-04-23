Дизайн лэндинга для сервиса вебинаров

Необходимо разработать адаптивный лэндинг для сервиса вебинаров.

Предварительный набросок ТЗ, по ссылке на гугл диске.

Для выполнения работы будет подготовленно ТЗ, с учётом вопросов от исполнителя.

Напишите мне, если:

- вы уверено владеет письменным английским языком, это понадобится как при выполнении заданий, так и в дальнейшем для коммуникации в проектной команде.

- в дизайне для вас нет мелочей, вы скрупулезны и педантичны в своей работе. вам интересно решить бизнес задачу, а не нарисовать красиво.

- вы способны обеспечить не только дизайн, но и верстку (возможно не своими силами, но для меня именно вы будете является ответственным и точкой решения вопросов)

- вам интересна тематика проекта, вы согласны погрузиться в его содержательную сторону, и в дальнейшем выполнять все работы связанные с дизайном и версткой (необходим дизайн панели управления, в дальнейшем дизайн страницы с соц сетях, банеры и тд)

Бюджет включает в себя стоимость дизайна и верстки.

Окончательная сумма обсуждается с конкретным исполнителем, по итогам согласованного ТЗ.