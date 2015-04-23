Нужен дизайн сайта для Такси Лунтик ! Стильно качественно и удобно ! Сайт которые нравятся: http://www.taximol.ru/ http://chel.rutaxi.ru/index.html http://xn----8sbb4ajvnhfed6h.xn--p1ai/ Если есть вопросы спрашивайте в скайпе andrey215211
Дизайн лэндинга для сервиса вебинаров
Необходимо разработать адаптивный лэндинг для сервиса вебинаров.
Предварительный набросок ТЗ, по ссылке на гугл диске.
Для выполнения работы будет подготовленно ТЗ, с учётом вопросов от исполнителя.
Напишите мне, если:
- вы уверено владеет письменным английским языком, это понадобится как при выполнении заданий, так и в дальнейшем для коммуникации в проектной команде.
- в дизайне для вас нет мелочей, вы скрупулезны и педантичны в своей работе. вам интересно решить бизнес задачу, а не нарисовать красиво.
- вы способны обеспечить не только дизайн, но и верстку (возможно не своими силами, но для меня именно вы будете является ответственным и точкой решения вопросов)
- вам интересна тематика проекта, вы согласны погрузиться в его содержательную сторону, и в дальнейшем выполнять все работы связанные с дизайном и версткой (необходим дизайн панели управления, в дальнейшем дизайн страницы с соц сетях, банеры и тд)
Бюджет включает в себя стоимость дизайна и верстки.
Окончательная сумма обсуждается с конкретным исполнителем, по итогам согласованного ТЗ.
Заявки фрилансеров
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