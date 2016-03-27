Дизайн лендинга по продаже наушников (адаптивный)

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка137 просмотров

Необходимо создать дизайн лендинга по продаже наушников в соответствии со списком пожеланий

https://yadi.sk/d/HyKRQWTPqL3wX

9 лет назад
compnet-service
Николай 
44 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад
$300
5 дней
Отличный дизайнер, делает быстро, качественно и богато. Продумывает до мелочей Однозначно рекомендую
Хороший заказчик, приятный в общении. Быстрая оплата, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад

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