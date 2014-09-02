Дизайн лендингов

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Завершен1 заявка101 просмотр

Хочу заказать сразу 3 сайта, очень нравится с вами работать

11 лет назад
Druidov
42 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$750
9 дней
Отличная работа, быстро и качественно, а главное удобно - отдал тз, получил работу с первого раза что хотел
Спасибо за интересные проекты! Мои рекомендации Даниле: отличный заказчик с моментальной оплатой))

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад

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