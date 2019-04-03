Дизайн одностраничного сайта

Нужно нарисовать и наверстать простой лендинг с формой. Тематика сайта вебинар по финансовой грамотности. ТЗ и мокап вышлю исполнителю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет!
Нужен супер аппетитный дизайн сайта по скупке бу игровых приставок.
Сайт будет состоять из шапки, которая содержит лого, контакты и немного доп. инфы, нескольких блоков с предложением покупки приставки определенного вида, блоком на котором визуально показан процесс продажи приставки и небольшого футера с самом низу сайта.
При нажатии на "Продать приставку" в соответствующем блоке нужно pop-up окно, в котором клиент вводит свои данные + фото приставки, которую он хочет продать.
Есть схема расположения элементов и желаемая цветовая гамма.
Просьба указывать примерную стоимость и срок выполнения, так же желательно в отклик скидывать ссылку на порфтолио.
Спасибо
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте, нужно сделать "продающий" дизайн сайта, несколько не очень сложных страниц по прототипу. Сайт из себя представляет обычную "визитку" с каталогом. Нужно так же поработать с логотипом.Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть небольшой финансовый сервис. В рамках первого этапа работ необходимо: 1. Проанализировать все его страницы, переходы, отправляемые мэйлы, отбивки и т.д., а также выявить узкие места во взаимодействии пользователями. При необходимости, готов предоставить доступ к аналитике. 2. ...Завершен5 лет назад
Добрый день. Необходимо нарисовать дизайн сайта с большой главной страницей в стиле лендинга и профиль. Версия под десктоп и мобильный. Все подробности в ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1rt9EVkk2V_pxe9VUE33hOcfYSA1D6ScpeF5kILDYQ0k/edit?usp=sharing От участников жду бюджет и сроки. Задача долгосрочная. После завершения дизайна сайта, выбранному участнику будет еще ...Завершен5 лет назад
Разработка Дизайн Лендинга Уважаемые фрилансеры от вас хотелось бы услышать ответ по след. вопросам и заранее говорю спасибо вам за ваш отклик 1. Сроки до 3-4 дней предоставлю т3 исполнителю! 2. Бюджет до 5000 рублей Оплата по факту разработки ...Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $750
Необходима сделать дизайн сайта . Тематика окон - до 30 страниц. В дополнении - оформить на данном сайте блог - статьи. Основная цель будущего сайта - продвижение по сео - захват клиентов через различные формы - ...Завершен5 лет назад
Есть сайт WordPress с готовой темой и доменом. Нужен дизайнер и человек который мог бы отредактировать и оформить сайт. Загрузить красивые картинки и выбрать шрифт. Так же я бы хотел чтобы работа проводлась от части ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно срочно сделать сайт с такой структурой [url=https://livedemo00.template-help.com/wt_prod-20476/]https://livedemo00.template-help.com/wt_prod-20476/ [/url]Тема сайта: краудфандинговая платформа ( т е мы предлагаем людям профинансировать наши социальные, благотворительные, образовательные проекты) картинки и общий вид сайта должен быть молодежный, мотивирующийДизайн сайтов27 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен дизайнер,чтобы нарисовать логотип для проекта по изучению программирования. И еще пару иллюстрация\картинок в статьи по программированию, чтобы обхяъяснить аналогию через картинки. Чтобы понять все суть нужно понимать программирование. То есть дизайнер с технической специальностью.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать дизайн лейдинга Есть заполненный бриф Задание срочное Пишите цену за лейдинг и прикладывайте пожалуйста портфолиоЗакрыт5 лет назад