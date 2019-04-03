Дизайн одностраничного сайта

Привет!

Нужен супер аппетитный дизайн сайта по скупке бу игровых приставок.

Сайт будет состоять из шапки, которая содержит лого, контакты и немного доп. инфы, нескольких блоков с предложением покупки приставки определенного вида, блоком на котором визуально показан процесс продажи приставки и небольшого футера с самом низу сайта.

При нажатии на "Продать приставку" в соответствующем блоке нужно pop-up окно, в котором клиент вводит свои данные + фото приставки, которую он хочет продать.

Есть схема расположения элементов и желаемая цветовая гамма.

Просьба указывать примерную стоимость и срок выполнения, так же желательно в отклик скидывать ссылку на порфтолио.

Спасибо