Дизайн сайта

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Закрытнет заявок316 просмотров

Алексей, добрый день!

У нас есть сайт, который достался "по наследству" с отвратительным дизайном. 

Помогите, пожалуйста, это исправить. 

Он на вордпрессе. Продажа рекламной продукции, в частности кубики-трансформеры.

Как возможно обсудить подробности?

С уважением,

Алена

WordPress
5 лет назад
EVP-Ra
Елена 
60 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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