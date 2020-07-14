У нас есть базовый дизайн нашего сайта, но в нем не хватает “графики”: баннер, схемы. Для них зарезервировано место, из нужно стилистически верно подобрать и нарисовать. Требуется помощь художника. Нужно начать ...
Дизайн сайта
Алексей, добрый день!
У нас есть сайт, который достался "по наследству" с отвратительным дизайном.
Помогите, пожалуйста, это исправить.
Он на вордпрессе. Продажа рекламной продукции, в частности кубики-трансформеры.
Как возможно обсудить подробности?
С уважением,
Алена
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