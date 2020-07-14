Алексей, добрый день!

У нас есть сайт, который достался "по наследству" с отвратительным дизайном.

Помогите, пожалуйста, это исправить.

Он на вордпрессе. Продажа рекламной продукции, в частности кубики-трансформеры.

Как возможно обсудить подробности?

С уважением,

Алена