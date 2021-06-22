Дизайн сайта

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Завершен1 заявка113 просмотров

Сделать дизайн главной страницы. Тема сайта консалтинговая фирма.

4 года назад
kanvan
Иван 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

vladdanil
21 год
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад
$200
4 дня
Спасибо! Все сделано в срок. Реакция на "хотелки" быстрая. Советую
Неплохой заказчик. Советую

Заявки фрилансеров

vladdanil
21 год
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад