Требуется сайт-конструктор, по продаже кожаных аксессуаров с индивидуальным дизайном. Идея такова : Клиент может пошагово выбрать из предложенного ассертимента модель аксессуара, затем цвет который он хотел бы видеть на нем и в дополнении любой текст. В ...
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Здравствуйте!
Нужно нарисовать дизайн сайта, тематика саквояжи ручной работы. Дизайн должен выглядеть очень дорого.
Рассмотрю любые ваши предложения
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