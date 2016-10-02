Итак, что нужно сделать? Показать, что вот это - список из трех пакетных предложений https://yadi.sk/i/qUZ2j2zMw4vjY Показать, что вот эта стоимость за все препараты в пакете (выделил красным) https://yadi.sk/i/olP9g_Lyw4w7t Визуально разделить препараты по аптекам (в какой аптеке - ...