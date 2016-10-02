Нужно освежить сайт центра по МРТ есть небольшой прототип и небольшое ТЗ Нужны страницы: главная *список врачей *карточка врача( с обсужденем и рейтингом) вопрос/ответ/отзывы - список вопрос/ответ/отзывы - карточка( с обсужденем и рейтингом) + дополнительно чтоб было место для услуг ( например есть ...
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Добрый день!
Требуется отрисовка дизайна сайта (+ в нем логотип, по логотипу нужно только визауализировать).
Сайт представляет из себя лендинг - 3 экрана. Прототип есть с блоками и описанием блоков.
Нужно его отрисовать. Желатьно скетч на ZPL. В крайнем случае подойдет PSD.
Тематика: Независимая экспертиза автомобилей.
Цветовой фон: светлозеленный .
Шрифты: Без засечек.
Остальное все уже лично.
Готовы взяться?
Во сколько реально оцениваете работу?
Какие методы оплаты есть? Карта Сбера \Тинькофф или Яндекс Деньги?
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