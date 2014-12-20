Дизайн сайта-каталога московских пентхаусов

Описание в приложении. Дизайны дороже указанной цены нет смысла предлагать. На сегодняшний день это 3800, что будет завтра неизвестно За 1 страницу дизайна - думаю приемлимо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Алексей, добрый день!
Меня зовут Павел, представляю команду, которая хочет сделать сайт-каталог московских пентхаусов!
Перед тем как рисовать сам сайт решили сначала сделать основную иллюстрацию и уже от нее придумывать и заказывать весь остальной дизайн.
Подскажите, есть ли у вас сейчас свободное время, интересна ли вам работа над данным проектом?
Заранее благодарю!
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