Дизайн сайта-каталога московских пентхаусов

Алексей, добрый день!

Меня зовут Павел, представляю команду, которая хочет сделать сайт-каталог московских пентхаусов!

Перед тем как рисовать сам сайт решили сначала сделать основную иллюстрацию и уже от нее придумывать и заказывать весь остальной дизайн.

Подскажите, есть ли у вас сейчас свободное время, интересна ли вам работа над данным проектом?

Заранее благодарю!